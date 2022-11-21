Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"К сожалению, наши американские партнеры не дают нам средств поражения на глубину территории России. Только коллапс российских войск на украинской территории подтолкнет РФ к внутренним проблемам. Это может быть обострение борьбы за власть в РФ. Путин контролирует не только информационное пространство, но и финансовое систему. Очевидно, что Россия будет разваливаться", - подчеркнул Хара.

Эксперт по безопасности также добавил, что Европа отказалась от зависимости российского газа и нефти.

"Россия не сможет переориентироваться на другие рынки, у нее нет технологий. Некоторые регионы России начнут задумываться: зачем вообще была эта война? Именно регионы могут похоронить российскую империю. Надеюсь, в ближайшее время увидеть республику Татарстан, которая восстановит свою конституцию. Появится республика Сибирь.И когда не будет у России доступа к полезным регионам - Москва превратится в сборище империалистов, у которых не будет ресурсов", - подчеркнул Хара.

Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставку баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.

Украина также просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но союзники такой ПВО пока не дают

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