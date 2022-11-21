Только коллапс российских войск на украинской территории подтолкнет РФ к внутренним проблемам, - эксперт по безопасности
Эксперт по внешней и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара считает, что путинская модель управления страной уже исчерпывает себя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"К сожалению, наши американские партнеры не дают нам средств поражения на глубину территории России. Только коллапс российских войск на украинской территории подтолкнет РФ к внутренним проблемам. Это может быть обострение борьбы за власть в РФ. Путин контролирует не только информационное пространство, но и финансовое систему. Очевидно, что Россия будет разваливаться", - подчеркнул Хара.
Эксперт по безопасности также добавил, что Европа отказалась от зависимости российского газа и нефти.
"Россия не сможет переориентироваться на другие рынки, у нее нет технологий. Некоторые регионы России начнут задумываться: зачем вообще была эта война? Именно регионы могут похоронить российскую империю. Надеюсь, в ближайшее время увидеть республику Татарстан, которая восстановит свою конституцию. Появится республика Сибирь.И когда не будет у России доступа к полезным регионам - Москва превратится в сборище империалистов, у которых не будет ресурсов", - подчеркнул Хара.
- Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставку баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.
- Украина также просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но союзники такой ПВО пока не дают
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