Только капитуляция России, освобождение Крыма и Донбасса - Ада Роговцева предостерегла от переговоров с врагом
Герой Украины, народная артистка Украины Ада Роговцева выступает категорически против "Переяславской рады – 2022", как она называет вероятный компромисс со страной-агрессором
Об этом она заявила сегодня, 26 февраля 2022, у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV.
"На сегодняшний день, когда отдано столько жизней защитников нашей Украины, когда весь украинский народ объединился независимо от взглядов, национальностей, вероисповеданий, языка. Объединился, преодолевая коварного и хищного врага. Никаких переговоров с этим врагом быть не может", - подчеркивает Роговцева.
Артистка просит действующую украинскую власть ни в коем случае не "торговать" Украиной и не возвращать государство "на круг предательства".
"Не смейте торговать нами! Не смейте в очередной раз возвращать Украину на круг предательства.
Только капитуляция россиян, освобождение оккупированных территорий Украины с Донбассом и Крымом.
Только Победа", – подчеркнула Ада Роговцева.
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