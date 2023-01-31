Об этом заявили министры обороны Австрии Клаудия Таннер и ее венгерский коллега Кристоф Салай-Бобровницкий на встрече в Будапеште, передает Euractiv .

Политики подчеркнули, что обе страны не посылают оружие в зону конфликта, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Салай-Бобровницкий заявил, что Венгрия и Австрия будут на стороне мира, оказывая гуманитарную помощь беженцам.

Таннер заявила, что наибольшую опасность она усматривает в том, что война может распространиться на Европу, что будет не только вопросом обычной войны, но и взаимодействия с гибридной войной и увеличением миграции в целом.

"Последствия очень ощутимы не только в Австрии, но и в Венгрии. В конце концов, маршруты пролегают через соседнюю страну к нам", - подчеркнула Таннер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе общения с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

24 декабря 2022 года Орбан заявил , что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.

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