Только эмбарго на нефть и газ из России и наступательное оружие для Украины остановят эту войну, - Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV



Реакция зарубежных СМИ на события в Буче повлияла на избирателей любого лидера стран Европы. И естественно, что эти события должны полностью изменить ситуацию. Санкции должны усиливаться, а не просто звучать заявления, что когда-нибудь виновные будут привлечены к ответственности. Это годы, а у нас война не остановилась. У нас есть угроза, что военные преступления и факты геноцида могут быть и в других оккупированных городах”, - Чалый



Чалый подчеркнул, что больше всего может помочь Украине наступательное оружие. Дипломат считает, что самолеты, артиллерийские системы дальнего радиуса действия и противокорабельные системы смогут изменить ход войны.



“Дайте Украине оружие. Только снабжение Украиной наступательного оружия сможет остановить геноцид украинского народа. Разговорами нам не поможешь. Действительно, экономические санкции помогают не финансировать оружие для оккупантов. Следует ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ. И тогда мы можем избежать жертв среди гражданского населения большего масштаба”, - добавил Чалый