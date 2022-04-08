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Главная Эспрессо Т2 "Только единой информполитикой удастся приблизить общую Победу": коллективы "Еспресо", "Прямого" и 5-го канала обратились к Зеленскому относительно исключения из эфира

"Только единой информполитикой удастся приблизить общую Победу": коллективы "Еспресо", "Прямого" и 5-го канала обратились к Зеленскому относительно исключения из эфира

8 апреля, 2022 пятница
10:45
Эспрессо Т2

Сотрудники украинских телеканалов "Еспресо, "Прямого" и 5-го просят президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на отключение государственным концерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна

"Еспресо.TV" приводит полный текст обращения.

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ 5-ГО, "ЕСПРЕСО" И "ПРЯМОГО" ТЕЛЕКАНАЛОВ

Мы, работники телекомпаний, обращаемся к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу с тем, что государственный концерн РРТ без предупреждения выкинул из эфира три общенациональных вещателя в период, в частности, информационной войны с Россией. Свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует.

Данное отключение без официальных оснований является нарушением заключенных письменных соглашений по каналам. А также препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов, что является нарушением ст.171 УКУ. Государственный концерн незаконно лишил многомиллионную зрительскую аудиторию телекомпаний права на получение информации.
Просим Вас, господин Президент, как гаранта Конституции, обратить внимание на действия руководства государственного концерна РРТ, нарушающие конституционные права коллективов 5-го, "ЕСПРЕСО" и "ПРЯМОГО" каналов.

Мы убеждены, что, лишь придерживаясь единой информационной политики, нам удастся победить не только информационное нашествие врага, но и приблизить общую Победу Украины над агрессором.

Слава Украине!

КОЛЛЕКТИВ 5-ГО КАНАЛА:
Генеральный директор Мжельский Владимир
Шеф-редактор Герасимова Ирина
Заместитель шеф-редактора Шевченко Алексей
Журналистка, ведущая Мирошниченко Анна
Журналистка, ведущая Конотоп Яна
Выпускающий редактор Гончарова Наталия
Выпускающий редактор Беляева Юлия
Журналистка, ведущая Губина Лариса
Главный продюсер Печорин Сергей
Журналист Пугач Юрий
Журналистка Рыбалка Анна
Журналистка Соколова Янина
Второй редактор Марчук Мария
Второй редактор Салганик Татьяна
Журналист Войтенков Назар
Выпускающий редактор Пасак Алексей
Журналистка отдела международной информации Танская Мирослава
Журналистка отдела международной информации Катарина Кристина
Литературный редактор Шкуратова Татьяна
Выпускающий редакторша Кушниренко Евгения
Главный редактор сайта 5.ua Скибинская Мария
Выпускающий редактор Тафий Ирина
Редактор Никеев Юрий
Второй редактор Волошина Виктория
Второй редактор Олейник Татьяна
Заместитель шеф-редактора Юрий Жупанов
Журналистка Сисак Ирина
Телеоператор Новиков Сергей
Журналистка, ведущая программы "Тайны войны" Яна Холодная
Редактор регионального отдела Агафонова Нина
Режиссер Серелега Валентина
Журналистка Бурцева Алина
Ведущий Ковач Виталий
Журналистка регионального отдела новостей Шикула Марта
Редактор Федчун Светлана
Журналист, ведущий, руководитель отдела международной информации Прудник Михаил
Главный режиссер Иваненко Андрей
Журналистка международного отдела
информации Стефанова Нонна
Журналистка регионального отдела новостей Дунская Ольга
Журналистка регионального отдела новостей Лымаренко Яна
Журналист, ведущий Сергей Барбу-Вальчишин
Режиссер эфира Хандожко Ирина
Журналистка София Норенко
Журналист регионального отдела новостей Денис Розенков
Оператор регионального отдела новостей Дмитрий Дубина
Гостевой редактор Марина Стельмах
Оператор Селянинов Игорь
Корреспондентка / ведущая новостей Евгения Китаева
Оператор Ганка Кудрявцева
Журналистка отдела новостей Елена Рыбинская
Оператор Алексей Иванченко
Продюсер по командировкам Галайчук Анна
Оператор Корецкий Александр
Оператор Усик Юрий Сергеевич
Оператор Чеботарев Николай
Продюсер по проектам Нуркевич Наталия
Главный гостевой редактор Федорова Анастасия
Редактор, ведущая Кельбус Екатерина
Режиссер, ассистент режиссера Малиновская Дарья
Главный оператор Ершов Андрей
Журналистка отдела новостей Валерия Павленко
Редактор Нескоромова Ольга
Литредактор Меськова Ольга
Литредактор Виктория Кольцова

КОЛЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛА "ЕСПРЕСО":
Журналистка, офицер ВСУ Татьяна Черновол
Журналист, офицер ВСУ Артем Шевченко
Режиссер, солдат ВСУ Василий Яворский
Журналист, боец ТрО Киевщины Илья Березенко
Журналист, командир добровольческого военизированного формирования Евгений Миклушка
Директор телеканала Екатерина Ермолович
Первый заместитель директора телеканала Ирина Гандзюк
Главный редактор телеканала Анастасия Равва
Технический директор Вадим Бакико
Советник по вопросам технологического развития Александр Коростышевский
Главный режиссер Светлана Карнасюк
Руководитель отдела распространения сети Александр Пивнюк
Исполнительный продюсер информационного вещания Ольга Кисла
Заместитель главного редактора Сергей Шинкарь
Заместитель главного редактора Татьяна Литвинова
Заместитель главного редактора Ольга Пастухова
Выпускающий редактор Светлана Светельская
Главный редактор сайта "Еспресо" Сергей Руденко
Заместитель главного редактора сайта "Еспресо" Андрей Нестеренко
Журналист, ведущий Виталий Портников
Программный директор, ведущая Мария Гурская
Журналист, ведущий Антон Борковский
Журналистка, ведущая Анна Валевская
Журналистка, ведущая Кристина Яцкив
Журналистка, ведущая Ирина Коваль
Журналистка, ведущая Анжелика Сизоненко
Журналист, ведущий Юрий Физер
Журналист, ведущий Александр Морщак
Ведущая Наталья Диденко
Редактор, ведущая Анна Мельник
Руководитель промо-отдела Сергей Харинович
Режиссер Юрий Левочкин
Руководитель специальных проектов Ярина Ясиневич
Директор студии "Еспресо. Запад” Михаил Хвойницкий
Журналист, ведущий Егор Чечеринда
Журналист, ведущий Василий Зима
Журналист, ведущий Виталий Бакуменко
Административный директор Николай Хоменко
Исполнительный продюсер Наталья Сорочан
Директор по маркетингу Николай Типусяк
Руководитель аналитического отдела Андрей Владимир
Аналитик Роман Куницкий
Главный гостевой продюсер Ирина Узлова
Гостевой продюсер Ольга Яценко
Гостевой продюсер Юлия Сениско
Выпускающий редактор Ульяна Панасюк
Менеджер специальных проектов Ольга Охрименко
Редактор, ведущий Евгений Пастухов
Выпускающий редактор Андрей Погорелый
Журналист Арам Атанесян
Журналистка Валерия Пашко
Редактор Анна Мороз
Редактор Виктор Деренюк
Редактор Неля Сигаренок
Редактор Ольга Горийчук
Журналистка София Когут
Редактор Ярина Михайлёнок
Выпускающий редактор Ольга Кисиль
Выпускающий редактор Стас Гордиенко
Редактор Василий Мамелин
Журналистка, ведущая Ольга Лень
Журналистка Ирина Островская
Журналистка Кристина Парубий
Журналистка, ведущая Кристина Шкудор
Журналистка Ульяна Грищук
Продюсер Борис Ясковец
Журналист Иван Харук
Журналист, ведущий Андрей Яницкий
Журналист Александр Ващук
Ведущий Андрей Малиновский
Директор по производству Андрей Асин
Руководитель эфирно-архивной службы
Директор сайта "Еспресо.Запад" Богдан Бачинский
Главный редактор сайта "Еспресо.Запад" Игорь Гулик
Заместитель главного редактора сайта "Еспресо.Запад" Елена Будько
Координатор производства Галина Нагорная
Линейный продюсер Галина Стефаник
Режиссер Петр Колодий
Режиссер Леонид Еременко
Режиссер Павел Дудченко
Режиссер Андрей Папайло
Оператор-постановщик Юрий Мельник
Видеооператор Александр Николенко
Оператор студий Роман Ковалюк
Видеооператор Андрей Поликовский
Видеооператор Оскар Янсонс
Видеооператор Даниил Петеримов
Видеооператор Егор Никитенко
Видеооператор Андрей Верстюк

КОЛЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛА "ПРЯМОЙ":
Дизайнер мультимедийных объектов Макашов Дмитрий
Шеф-редактор телеканала Виктор Медведь
Ведущий программ Александр Близнюк
Ведущий программ Владимир Волошин
Шеф-редактор сайта Козыряцкая Яна
Заместитель шеф-редактора сайта Екатерина Пащенко
Редактор новостной ленты Дмитрий Муравский
Редактор новостной ленты Сергей Федорчук
Редактор новостной ленты Валерий Терентьев
Выпускающий редактор ленты новостей Вакулюк Ирина
Редактор ленты новостей Куцова Мария
Редактор YouTube-отдела Антон Комаров
Корреспондент Елена Смерека
Корреспондент Александра Шапкина
Старший переводчик вебсайта телеканала Марина Ковальчук
Видеоредактор You-Tube-отдела Александр Глухинчук
Редактор тем и титров Гаранжа Алена
Выпускающий редактор Виталий Захаров
Редактор сайта Ковалева Елена
Редактор сайта Пороник С.С.
Редактор тем и титров Анна Шевченко
Редактор сайта Корниенко Ирина
Ведущая Наталья Фицич
Дизайнер мультимедийных объектов Андрей Лисовый
Выпускающий редактор Юлия Артамощенко
Полевой редактор Денис Карпенко
Редактор Лидия Карпенко
Выпускающий редактор Юлия Роенко
Редактор новостной ленты Алексей Заслоцкий

  • Напомним, 4 апреля концерн РРТ выключил "Еспресо", "Прямой" и 5-й канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами относительно отключения вещания. Телеканалы требуют от концерна РРТ возобновить вещание каналов.
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