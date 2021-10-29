Только две области Украины остались в "желтой" зоне карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как известно, к "красной" зоне эпидемической опасности отнесены Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская области.

В "желтой" зоне находятся Закарпатская, Кировоградская области.

Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне эпидопасности.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 703 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 477 на 100 тыс. населения.

Наивысший уровень заболеваемости в Херсонской области – 1 343 на 100 тыс. населения, Сумской области – 1 193 и Луганской – 1 096, Житомирской области – 1 017.

Уже с завтрашнего дня, 30 октября, еще 7 областей Украины перейдут в "красную" зону карантина. А именно: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская области.

Напомним, за сутки 28 октября было зарегистрировано 26 870 новых случаев COVID-19 (в том числе 1824 ребенка и 491 медработник), 9784 пациента выздоровели, 648 человек умерли.

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