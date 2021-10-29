Только две области Украины остались в "желтой" зоне карантина
В Украине на 29 октября в "желтой" зоне эпидемической опасности находятся две области. Киев и 14 регионов находятся в "оранжевой", еще восемь регионов - в "красной"
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Как известно, к "красной" зоне эпидемической опасности отнесены Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская области.
В "желтой" зоне находятся Закарпатская, Кировоградская области.
Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне эпидопасности.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 703 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень заболеваемости – 477 на 100 тыс. населения.
Наивысший уровень заболеваемости в Херсонской области – 1 343 на 100 тыс. населения, Сумской области – 1 193 и Луганской – 1 096, Житомирской области – 1 017.
Уже с завтрашнего дня, 30 октября, еще 7 областей Украины перейдут в "красную" зону карантина. А именно: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская области.
- Напомним, за сутки 28 октября было зарегистрировано 26 870 новых случаев COVID-19 (в том числе 1824 ребенка и 491 медработник), 9784 пациента выздоровели, 648 человек умерли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.23
Покупка 26.23Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.44Продажа 30.84
- Актуальное
- Важное