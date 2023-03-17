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Аналитика

Только два направления наступления РФ имеют динамику, а на юге есть признаки контрнаступления ВСУ: военные итоги недели

Сергей Згурец
17 мартa, 2023 пятница
23:34
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Только два направления российского наступления – Бахмут и Авдеевка имеют определенную динамику. Хотя силы РФ уже иссякают

Бахмут стал участком фронта, от которого зависит все больше

Бахмут – самая горячая точка нашего фронта. В течение недели было несколько заседаний Ставки, где обсуждались вопросы содержания города и обеспечения наших военных всем необходимым. Ситуация остается сложной. Враг пытается давить на город с юга и севера и сжать клещи. Также есть атаки с востока. Россияне пытаются протиснуться на территорию завода металлов, бои продолжаются именно там. Сил и средств в ВСУ достаточно. Вопрос в том, чтобы удерживать северный и южный фланг. 3,5 км – расстояние между российскими группировками, которые пытаются выйти до двух трасс – одна от Константиновки, другая – через Хромово, они простреливаются. Наши военные контролируют, появляются ли русские дроны "Орлан". Если да – то сразу включаются средства РЭБ, которые их глушат и не позволяют наводить врагу артиллерию. Также включаются наши пушки – они уничтожают огневые точки, из которых россияне пытаются простреливать трассы. Поэтому наши логистические подразделения гарантируют передвижение боеприпасов и техники в Бахмут. Сегодня там подсохли грунтовые дороги, которые теперь можно использовать. Это другие участки, упрощающие обеспечение наших военных.

Россияне, понимающие, что Бахмут удерживается очень хорошо, пытаются создать второе кольцо окружения. Двигаются на Дубово-Василовку, Богдановку, чтобы создать еще одни клещи над Бахмутом. Мы понимаем критичность ситуации и возможности украинской армии с тем, чтобы сдерживать наступления противника. Во всяком случае, Бахмут будет содержаться, потому что это уже не военный или политический вопрос, а участок фронта, от которого начинает зависеть все больше.

Бахмут имеет принципиальное значение, мы не хотим, чтобы другие города стали Бахмутом с точки зрения уничтожающей их русской армии. Когда мы отступаем из этого города – это не значит, что исчезают российские войска. Они так же будут передвигаться. Подход ВСУ по уничтожению россиян в этой зоне, где у нас много сил и возможностей выглядит вполне оптимальным.

Только два направления наступления россиян – Бахмут и Авдеевка имеют определенную динамику

Продвижение по трассе на Славянск. Была сводка британской разведки, подтвердившая наши слова на прошлой неделе об истощении российской армии и исчерпании ее наступательного потенциала. Сейчас она нуждается в усилении и личным составом, и техникой. В продвижении к Славянску нет смысла, потому что враг не может завершить работу в Бахмуте. Он пытается искать отдельные направления, где у нас менее устойчивая оборона и расширить влияние на нашу территорию, но это не создает никаких угроз для Славянска. Возможностей у противника продвигаться недостаточно с теми ресурсами, которые сковываются вокруг Бахмута. Только два направления – Бахмут и Авдеевка имеют определенную динамику. Хотя силы РФ уже иссякают.

Враг в Авдеевке действует примерно по сценарию Бахмута. Он пытается проломить оборону в лоб, также двигается от Красногоровки и Веселого и пытается с юга через Северное и Водяное обойти. Но это не удается. Враг начал использовать авиацию и авиабомбы, попадающие в гражданские дома. Сегодня подъезд многоэтажки ею был разрушен. Это говорит, что нужно увеличить количество ПВО, чтобы минимизировать подобные риски.

Враг здесь реализует старую тактику – расширить линию фронта и найти слабые места. Это не удается, особенно, когда он подвергается контратаки ВСУ. Это позволяет наносить урон противнику на любом направлении. Авдеевка остается таким же горячим направлением, как и Бахмут. Я думаю, это понимает Генштаб и понимает, какие резервы и силы нужны, чтобы продвижение россиян не происходило.

Луганщина: бои не меняют линию фронта

Кременная – Сватово – Купянск – это линия, которая отражает общие подходы РФ потеснить наши войска к реке Жеребец. Резервы россиян в этом участке до четырех полков, которые могут бросить для усиления русских войск здесь. Это может привести к обострению боевых действий на этой линии. Пока бои по всей линии не меняют фронт, несмотря на интенсивность и напряженность. Враг хочет обеспечить условия для того, чтобы двигаться на Лиман и создавать угрозу по этому направлению на Славянск и Краматорск. Создавать давление на эту агломерацию.

На юге есть признаки начала контрнаступления

Южный фронт начинает оживать. У нас есть регулярные удары по российским объектам. Это признак того, что то ожидаемое контрнаступление началось - заблаговременно делается работа связанная с уничтожением так называемых центров тяготения российской силы - командные пункты, склады боеприпасов, группировка войск и так далее. В зоне Васильевки, Орехова наши войска проводили ограниченные атаки для анализа обороны россиян. Мы начинаем держать врага в тонусе все больше и больше. Россияне понимают, что направления на Бердянск и Мариуполь наиболее критичны для его дальнейшей безопасности, потому что это наиболее вероятные направления для наступления ВСУ в формате ожидаемого контрнаступления, если вовремя придет оружие и боеприпасы. Подготовка к этим действиям ведется через использование дальнобойных или других систем, поражающих объекты в глубине оккупированных территорий.

Мы системно работаем, потому что кроме уничтожения артсистем россиян, радаров мы уничтожаем и системы ПВО. Сочетание средств разведки, в том числе и наших партнеров, и дальнобойных систем поражения, перешло на качественную системную основу, которая позволяет увеличивать количество ценных целей. Их враг считает крайне необходимыми для своей обороны. Чем меньше таких объектов, тем проще нам будет продвигаться при контрнаступлении.

Передача МиГов Украине – это усиление ПВО

МиГ-29 – это легкий истребитель. Мы получим 13 единиц от Словакии и 4 - от Польши. Это промежуточный паллиативный вариант, они направлены на усиление нашей ПВО. Нам нужна авиатехника, которая способна уничтожать и наземные цели, потому что в контексте наступления мы должны прикрывать наши бригады из воздуха. Пока наши партнеры сделали промежуточное решение, чтобы усилить ПВО для больших возможностей сбивать крылатые вражеские ракеты. Какое-то количество этих МиГ пойдет на запасные части для наших истребителей. Командование Воздушных сил правильно утверждает, что мы ожидаем F-15 или F-16, потому что нам нужно поднимать потенциал ПС не только техникой времен СССР, но и более современными и мощными образцами.

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