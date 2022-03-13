Только два морских порта в Украине функционируют, связь с Мариуполем потеряна
Сейчас только два морских порта Украины могут перегружать грузы на экспорт
Об этом сообщает Кабмин Украины.
Только морские порты в Измаиле и Рене могут перегружать грузы на экспорт, но они функционируют в небольшом количестве.
"АМПУ потеряла связь с Мариупольским филиалом. Уже несколько дней сотрудники Администрации морских портов Украины не могут связаться с азовскими портовиками. Мариуполь в осаде уже 13 суток. В городе гуманитарная катастрофа – нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи. На данный момент известно о многочисленных разрушениях в городе. Состояние порта, как и судьба портовиков, – неизвестно", говорится в заявлении Кабмина.
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