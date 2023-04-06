Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Только два человека в мире могут заставить Путина заставить сесть за стол переговоров, или заставить остановить войну - это президент Турции и глава КНР", - отметил Ступак.

По словам военного эксперта, эти два человека пользуются авторитетом и уважением лично в глазах Путина.

"Путин учитывает их мнение, их ожидания. Если с руководителем Китая продолжается общение, если Песков говорит, что ничего не изменилось - это значит, что процессы продолжаются. Очень вероятно, что Китай сможет нажать на Российскую Федерацию, чтобы начались первые "жесты доброй воли" в этом году", - подчеркнул Ступак.