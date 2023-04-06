Только два человека в мире смогут заставить Путина остановить войну, – военный эксперт Ступак
Военный эксперт Иван Ступак считает, что Си Цзиньпин сможет надавить Путина в вопросе вывода войск РФ с территории Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Только два человека в мире могут заставить Путина заставить сесть за стол переговоров, или заставить остановить войну - это президент Турции и глава КНР", - отметил Ступак.
По словам военного эксперта, эти два человека пользуются авторитетом и уважением лично в глазах Путина.
"Путин учитывает их мнение, их ожидания. Если с руководителем Китая продолжается общение, если Песков говорит, что ничего не изменилось - это значит, что процессы продолжаются. Очень вероятно, что Китай сможет нажать на Российскую Федерацию, чтобы начались первые "жесты доброй воли" в этом году", - подчеркнул Ступак.
- Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Макроном призвал как можно скорее начать мирные переговоры по Украине. Макрон надеется, что его китайский коллега способен повлиять на РФ, чтобы завершить войну.
- Кремль считает, что Китай ничем не может помочь в ситуации с Украиной. Россия намерена продолжать вооруженную агрессию
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное