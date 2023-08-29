Только для гуманитарных целей: Швейцария дарит Украине машину для разминирования с сопутствующим оборудованием

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.

В сообщении говорится, что гусеничная машина с дистанционным управлением будет передана украинской Государственной службе чрезвычайных ситуаций и с ее помощью украинские саперы займутся "гуманитарным разминированием".

Из текста следует, что машина может обезвреживать – разрушая или путем детонации, наезжая на них катком – противопехотные мины и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.

Вместе с машиной Швейцария подарит трейлеру для ее перевозки и запчасти на три года работы. Общая стоимость всего этого составляет 1,2 млн швейцарских франков (1,36 млн долларов США по нынешнему курсу).

Также в швейцарские специалисты будут учить украинских спасателей работе с этим оборудованием.