Только для гуманитарных целей: Швейцария дарит Украине машину для разминирования с сопутствующим оборудованием
Гусеничная машина с дистанционным управлением будет передана ГСЧС для "гуманитарного разминирования", также будет проведена обучение персонала
Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.
В сообщении говорится, что гусеничная машина с дистанционным управлением будет передана украинской Государственной службе чрезвычайных ситуаций и с ее помощью украинские саперы займутся "гуманитарным разминированием".
Из текста следует, что машина может обезвреживать – разрушая или путем детонации, наезжая на них катком – противопехотные мины и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.
Вместе с машиной Швейцария подарит трейлеру для ее перевозки и запчасти на три года работы. Общая стоимость всего этого составляет 1,2 млн швейцарских франков (1,36 млн долларов США по нынешнему курсу).
Также в швейцарские специалисты будут учить украинских спасателей работе с этим оборудованием.
- Парламентский комитет в Швейцарии 12 мая рекомендовал разрешить реэкспорт военной техники и оружия. Однако 1 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину оружие, произведенное в Швейцарии.
- Несмотря на отказ помогать оружием, Швейцария оказывает Украине другую поддержку, в частности передает технику для гуманитарного разминирования и обучает специалистов.
- 7 июля стало известно, что Швейцария присоединилась к проекту противовоздушной обороны Евросоюза Sky Shield ("Небесный щит"), в котором уже участвуют 15 стран.
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