"Только давление, только унижение": посол Украины в Индонезии об участии РФ в мероприятиях G20
На встрече министров финансов и глав центробанков государств "Большой двадцатки" наблюдается единение стран в оказании бешеного давления на РФ
Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индонезии Василий Гамянин в эфире единственного телемарафона.
"Мы видим единение Большой семерки, к которой присоединились другие страны в активном противодействии и оказании бешеного давления на Российскую Федерацию", - сказал дипломат.
По словам Гамянина, все понимают, что РФ является единственным виновником, единственной страной, ответственной за происходящее сейчас в мире. Речь идет об угрозе продовольственного кризиса, финансового, логистического, энергетического.
Конструктивная позиция сохраняется и в Индонезии, сказал Гамянин.
"Министр финансов Индонезии достаточно иронично прокомментировала все происходящее в мире и позицию России, в частности", - пояснил он.
Очевидно, что была четкая договоренность между странами и их лидерами, министрами финансов и главами центробанков по поводу серьезного давления на Россию. С тем, чтобы она не могла участвовать в таких важных мероприятиях и форумах наравне с другими странами, сказал дипломат.
- 16 июля СМИ сообщили, что встреча G20 завершится без совместного коммюнике из-за позиции Китая и Индии по войне в Украине. Причиной этому могут стать разногласия в позициях стран G20 по поводу войны России против Украины.
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