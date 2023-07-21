"Только абсолютное зло может наносить такие удары": Зеленский отреагировал на последние атаки РФ
Президент Владимир Зеленский отреагировал на последние атаки террористов по Украине и указал количество пострадавших от обстрелов
Об этом он сказал в вечернем обращении.
"Еще двоих детей сегодня убила Россия. Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкая громада Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013-го", - сказал лидер государства.
Он также сообщил, что в поселке Гончаровское Черниговской области от ракетного удара 21 июля погибли две женщины. Также повреждены здание культуры, школа, жилые дома.
Кроме того, Зеленский отреагировал на удары по Одессе и по южным районам. По данным президента, всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, среди них двое детей.
"Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме этого, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремление к справедливости, справедливому наказанию России за все преступления этой войны. И такое наказание будет", - добавил Зеленский.
- В пятницу, 21 июля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине в Одесской области раздались взрывы : россияне ударили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. В Черниговской области погибли две женщины.
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