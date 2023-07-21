Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Только абсолютное зло может наносить такие удары": Зеленский отреагировал на последние атаки РФ

"Только абсолютное зло может наносить такие удары": Зеленский отреагировал на последние атаки РФ

21 июля, 2023 пятница
19:01
Война с Россией

Президент Владимир Зеленский отреагировал на последние атаки террористов по Украине и указал количество пострадавших от обстрелов

Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Еще двоих детей сегодня убила Россия. Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкая громада Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013-го", - сказал лидер государства.

Он также сообщил, что в поселке Гончаровское Черниговской области от ракетного удара 21 июля погибли две женщины. Также повреждены здание культуры, школа, жилые дома.

Кроме того, Зеленский отреагировал на удары по Одессе и по южным районам. По данным президента, всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, среди них двое детей.

"Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме этого, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремление к справедливости, справедливому наказанию России за все преступления этой войны. И такое наказание будет", - добавил Зеленский.

  • В пятницу, 21 июля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине в Одесской области раздались взрывы : россияне ударили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. В Черниговской области погибли две женщины.
Украина
Владимир Зеленский
Одещина
терроризм
Черниговщина
Донетчина
Читайте также:
Ллойд Остін
21 июля, 2023 пятница
Остин приказал отправить силы морской пехоты и дополнительные военные корабли к водам Ближнего Востока
світ, міжнародний огляд
Автор Юрий Мартынович
20 июля, 2023 четверг
Путин побоялся уехать в Африку, а Китай причастен ко вторжению РФ в Украину. Акценты мировых СМИ 20 июля
ЧВК Вагнера
20 июля, 2023 четверг
В Беларуси произошло столкновение между ЧВК Вагнера и пограничниками, - ЦНС
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 июля
19:37
Обновлено
В РФ заявили о задержании террориста Гиркина, украинская разведка прокомментировала
19:00
Обзор
Победные новости 513-го дня войны: производство боеприпасов для дронов и еще больше Leopard для ВСУ
18:41
Иерусалим требует от разведки РФ прекратить дезинформацию израильского общества
18:33
Бельгия утилизирует просроченные Covid-вакцины и медсредства на €131 млн
18:15
"Могут сдохнуть": Медведев пригрозил Боррелю голодом в Европе за невыполнение требований РФ относительно торговли зерном
18:10
РФ заявила, что будет осматривать суда в Черном море
18:03
OPINION
Юрий Бутусов
Нам нужно оружие, а не новогодние комедии
17:49
Ливни, шквалы, град и дальнейшее прояснение: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
17:45
Rheinmetall заявила о намерении продолжать сотрудничество с Украиной, несмотря на угрозы РФ
17:41
Обновлено
Ракетная атака РФ 21 июля: поврежден важный объект инфраструктуры в Одесской области, на Черниговщине погибли два человека
17:33
Министр иностранных дел Гватемалы приехал в Украину
17:26
Украина взяла на вооружение 28 моделей БПЛА собственного производства
17:25
Почти 9 лет заключения получил житель Днепропетровщины, сдававший оккупантам места базирования ВСУ
17:25
Партнерский материал
Что такое цистит и какие продукты его провоцируют: врачи рассказали об одной из самых распространенных в Украине болезней
17:11
Обновлено
Стефанчук: отставку Ткаченко Рада рассмотрит на ближайшем пленарном заседании
17:10
Минобороны Эстонии назвало цель, с которой РФ усилила обстрелы Харьковщины, Донбасса и Луганщины
17:06
OPINION
Оппозиция - не карикатура на "бывших"
17:05
Американский эстрадный певец Тони Беннетт скончался в 96 лет
16:42
Эффективность работы БЭБ: давление на бизнес и обогащение семьи Эдуарда Федорова - спецматериал Эспрессо
16:32
Россияне убили двоих детей и ранили пожилую женщину, обстреляв поселок в Донецкой области
16:28
Эксклюзив
российские войска
Россияне не уверены в своих фортификациях на юге, не исключен "акт доброй воли" в конце осени, - эксперт Defense Express Киричевски
16:28
Сбился с маршрута: путешественник из Франции незаконно пересек границу Украины
16:28
Украина получила от США три резервных генератора для АЭС
16:20
Эксклюзив
Всеми минами, которые накапливал СССР, а затем РФ, сейчас минируют оккупированные территории, – пресс-офицер 128-й отдельной бригады Сил ТрО Курбатов
16:20
Эрдоган выразил уверенность в продлении "зернового соглашения" и рассказал о контактах с РФ по нему
16:16
В Украине намолотили около 5,9 млн тонн зерна нового урожая
16:10
Медик Тайра и основатель Лютого Дела нацгвардеец Гончарук снялись в клипе Ukie&#39;z "Не отдавай своих тьме"
16:06
ДФС пришла с обысками в офисе Киевавтодора из-за неуплаты налогов
В Киевавтодоре и у его подрядчиков проводят 20 обысков по делу о хищении средств
16:03
OPINION
Смерти не на фронте. Почему военнослужащих убивают в тылу?
15:39
Украина вышла из соглашения о социальной защите и здравоохранении в рамках СНГ
15:38
Шмыгаль назвал 5 приоритетов финансирования и призвал местные и центральные власти отложить расходы, которые "не ко времени"
15:35
РФ готовит на оккупированных территориях имитацию выборов в псевдопарламент, - ЦНС
15:24
Кабмин согласовал экспериментальный проект по производству боеприпасов и боевых частей к БпЛА
15:07
Коррупционная схема с украинскими паспортами: экс-директора Полиграфкомбината подозревают в хищении более 450 млн грн
15:00
McDonald&#39;s открыл одно из крупнейших в Украине заведений возле автотрассы на Житомирщине
14:50
МВД расширило перечень областей, в которых можно сдать прозрачные экзамены на получение водительских прав
14:43
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:37
СБУ задержала двух пророссийских агитаторов, один из них – экс-учитель киевского лицея
14:31
Партнерский материал
Город, едва не потерявший право быть столицей: как отстраивали Варшаву после Второй мировой войны
14:26
Обновлено
Путин заявил, что Польша и Литва хотят оккупировать Украину, а польские земли назвал подарком Сталина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV