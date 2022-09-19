Только 9 стран не пригласили на похороны Елизаветы II. Среди них Россия и Беларусь
В список приглашенных не попали только страны с диктаторскими режимами, ведущие войны с собственным народом или цивилизованным миром
Об этом свидетельствует карта, где обозначены страны, которых не пригласили на похороны.
Россия и Белоруссия стали единственными представителями Европы.
Из Азии и Ближнего Востока в список не попали Сирия, Иран, Ирак, Северная Корея и Мьянма.
Из Америки места среди цивилизованных стран не нашлось Никарагуа и Венесуэлы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.09
Покупка 40.09Продажа 40.94
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное