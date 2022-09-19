Об этом свидетельствует карта, где обозначены страны, которых не пригласили на похороны.

Россия и Белоруссия стали единственными представителями Европы.

Из Азии и Ближнего Востока в список не попали Сирия, Иран, Ирак, Северная Корея и Мьянма.

Из Америки места среди цивилизованных стран не нашлось Никарагуа и Венесуэлы.