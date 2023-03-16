Об этом сообщило движение " Честно ".

По состоянию на 14 марта 2023 года ежегодные декларации за 2021 год подали 29 нардепов. Больше всего нардепов-декларантов во фракции партии "Слуга Народа" - 20 (8% состава фракции), за ними следуют представители депутатских групп "Довира" - 3 (17%), и "За будущее" - 2 (11%).

Во фракциях "Европейской Солидарности", "Батькивщины", "Голоса" и среди нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ подано только по одной декларации.

Внефракционные нардепы не подали ни одной декларации.

Среди добровольно подавших декларации нет руководства Верховной Рады, лидеров парламентского большинства и председателей других фракций и групп.

В движении "Честно" напомнили, что в связи с военным положением народные избранники подают декларации добровольно, но ознакомиться с ними можно будет только после завершения особого правового режима.