Только 7% нардепов добровольно подали декларации о доходах за 2021 год, – Честно
Только 7% народных депутатов добровольно подали в НАЗК декларацию о доходах за 2021 год. Больше всего деклараций подали "слуги народа" (8% состава фракции)
Об этом сообщило движение " Честно ".
По состоянию на 14 марта 2023 года ежегодные декларации за 2021 год подали 29 нардепов. Больше всего нардепов-декларантов во фракции партии "Слуга Народа" - 20 (8% состава фракции), за ними следуют представители депутатских групп "Довира" - 3 (17%), и "За будущее" - 2 (11%).
Во фракциях "Европейской Солидарности", "Батькивщины", "Голоса" и среди нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ подано только по одной декларации.
Внефракционные нардепы не подали ни одной декларации.
Среди добровольно подавших декларации нет руководства Верховной Рады, лидеров парламентского большинства и председателей других фракций и групп.
В движении "Честно" напомнили, что в связи с военным положением народные избранники подают декларации добровольно, но ознакомиться с ними можно будет только после завершения особого правового режима.
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