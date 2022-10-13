Только 5 стран против. Генассамблея ООН осудила псевдореферендумы РФ в Украине

Об этом сообщает "Европейская правда".

Генеральная Ассамблея ООН на заседании приняла резолюцию с осуждением незаконных "референдумов", которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН, пять государств (Россия, Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Никарагуа) проголосовали против, остальные 35 воздержались во время голосования.

Таким образом, подавляющее большинство членов Организации – даже больше, чем при осуждении вторжения РФ в Украину в марте – осудило незаконные действия РФ по аннексии украинских территорий.

В документе, который подготовила Албания, кроме осуждения "референдумов" содержится призыв к государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать какие-либо изменения статуса областей Украины, а также требование к России отменить аннексию и вывести все свои войска с территории Украины в в пределах ее международно признанных границ.

Также там содержится призыв "поддержки деэскалации нынешней ситуации и мирного разрешения конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и другими мирными путями", но при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Голосование в Генеральной Ассамблее стало очередным поражением России, утверждающим, что аннексия ею четырех украинских областей соответствует международному праву и Уставу ООН.

Как известно, Россия резко выступала против принятия резолюции, а 30 сентября в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН наложила вето на нее. Позже Москва безуспешно пыталась добиться голосования за резолюцию в закрытом режиме, утверждая, что открытое голосование политизировано.

Накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Украина рассчитывает лишить Россию членства в ООН и Совбезе ООН.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb