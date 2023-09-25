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Только 38 народных депутатов добровольно подали декларацию за 2022 год. Список

25 сентября, 2023 понедельник
13:18
Общество

Только 53 народных депутата добровольно подали имущественные декларации за 2021 год. За 2022 год их количество еще меньше – 38

Такие данные, полученные от НАПК, 25 сентября 2023 года обнародовало Движение ЧЕСТНО.

В "Честно" сообщили, что наибольшее количество добровольных деклараций поступило в НАПК от фракции власти - "Слуги народа", а по проценту от общей численности фракции или группы - от представителей "Восстановление Украины" и "Доверия".

Среди руководства парламента декларации подал только председатель ВРУ Руслан Стефанчук – за два года. Среди руководства парламентских фракций декларацию подал только глава монобольшинства Давид Арахамия, за два года.

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Фото: Честно

Что известно об электронном декларировании

Закон об е-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния. В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.

26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.

27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. В сентябре он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон , а уже через несколько дней Зеленский ветировал закон и заявил, что реестры должны быть открыты немедленно.

Впоследствии комитет ВР по антикоррупционной политике поддержал предложения президента Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования. А Рада 20 сентября 341 голосом "за" поддержала немедленное открытие деклараций чиновников.

По принятому закону декларанты обязаны подать декларации до 31 января 2024 года за предыдущие годы и до 31 марта 2024 года за текущий год.

В то же время, принятый законопроект имеет ряд правок, в частности разрешение не указывать в декларациях арендованную недвижимость до 75 м², если расходы на нее компенсируются, а также НАПК не будет проверять информацию из деклараций, которая уже была проверена ранее и в которой не было выявлено нарушений.

Кроме того, Верховная Рада не поддержала требование о декларировании внештатных советников Офиса президента и уполномоченных президента.

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