Только 38 народных депутатов добровольно подали декларацию за 2022 год. Список
Только 53 народных депутата добровольно подали имущественные декларации за 2021 год. За 2022 год их количество еще меньше – 38
Такие данные, полученные от НАПК, 25 сентября 2023 года обнародовало Движение ЧЕСТНО.
В "Честно" сообщили, что наибольшее количество добровольных деклараций поступило в НАПК от фракции власти - "Слуги народа", а по проценту от общей численности фракции или группы - от представителей "Восстановление Украины" и "Доверия".
Среди руководства парламента декларации подал только председатель ВРУ Руслан Стефанчук – за два года. Среди руководства парламентских фракций декларацию подал только глава монобольшинства Давид Арахамия, за два года.
Читайте также: Что не так с открытием е-деклараций и может ли Рада не поддержать правку Зеленского. Объясняем
Фото: Честно
Что известно об электронном декларировании
Закон об е-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния. В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.
27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. В сентябре он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон , а уже через несколько дней Зеленский ветировал закон и заявил, что реестры должны быть открыты немедленно.
Впоследствии комитет ВР по антикоррупционной политике поддержал предложения президента Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования. А Рада 20 сентября 341 голосом "за" поддержала немедленное открытие деклараций чиновников.
По принятому закону декларанты обязаны подать декларации до 31 января 2024 года за предыдущие годы и до 31 марта 2024 года за текущий год.
В то же время, принятый законопроект имеет ряд правок, в частности разрешение не указывать в декларациях арендованную недвижимость до 75 м², если расходы на нее компенсируются, а также НАПК не будет проверять информацию из деклараций, которая уже была проверена ранее и в которой не было выявлено нарушений.
Кроме того, Верховная Рада не поддержала требование о декларировании внештатных советников Офиса президента и уполномоченных президента.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.35Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное