Экономическая ситуация

Согласно результатам ежемесячных опросов предприятий, проводимых Национальным банком, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остается выше своего нейтрального уровня третий месяц подряд. Умеренный рост индекса (+0.3 п.) до 50.8 произошел, в первую очередь, благодаря оптимистичным оценкам сектора строительства. Секторальный индекс строительства прибавил сразу 7.3 п. (вырос до 58.6), в секторе существенно усилились ожидания роста объема строительства, объема новых заказов, а также объема закупки сырья и материалов. Также впервые с августа 2021 года предприятия строительства ожидают увеличения численности работников. В то же время, ожидания промышленных предприятий остаются близкими к нейтральным (51, +0.6 п м/м), а ожидания предприятий, в значительной степени ориентированных на внутренний потребительский спрос (услуги и торговля), фактически не изменились. Также показательным остается тот факт, что после стремительного улучшения ожиданий сектора услуг в начале года он остается фактически неизменным и находится на уровне ниже своего нейтрального уровня (около 49) за последние три месяца. Это указывает на слабый спрос и низкую платежеспособность большей части населения. Перспективы роста занятости остаются смешанными: респонденты строительства и сферы услуг ожидали увеличения общей численности работников, предприятия промышленности и торговли – ее уменьшения.

По итогам первого пересмотра программы расширенного финансирования для Украины от МВФ прогноз роста реального ВВП остался в диапазоне от -1 до +3%. В то же время эксперты Фонда в целом улучшили ожидания макроэкономических перспектив Украины в 2023 году: инфляция в 2023 г. снизится с предыдущего прогноза в 20% до 15.5%, а реальные доходы – вырастут на 1% вместо прогноза их снижения на 2%.

Отрицательно на перспективы роста может повлиять прекращение действия зернового коридора (срок действия соглашения истекает 18 июля 2023 г.). Косвенно это указывает тот факт, что, начиная с 26 июня, РФ остановила регистрации нового флота кораблей, привлеченных к зерновому коридору. 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия преимущественно для 5 стран Азии и Африки, в частности, Китая, Египта, Бангладеша, Турции, заблокированы Россией в территориальных водах Турции. По данным минифраструктуры, в июне из украинских портов было экспортировано лишь 2 миллиона тонн, что на треть меньше среднемесячных объемов за 11 предыдущих месяцев действия зернового соглашения. Таким образом, РФ в очередной раз пытается "надавить" на западных партнеров с целью отмены части наложенных санкций и ограничить потенциал восстановления украинской экономики.

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Бюджетная сфера

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 869,4 млрд. гривен. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления: 161,6 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров; 88,3 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 160,3 млрд, возмещено - 72,0 млрд грн; 67,9 млрд грн – налог на прибыль предприятий; 80,2 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора; 50,2 млрд грн – акцизного налога; 29,9 млрд грн – рентной платы за пользование недрами; 14,4 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины. При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 103,1% (+10,4 млрд грн), Государственной таможенной службой – 100,9% (+1,6 млрд грн).

Следующим важным источником доходов государственного бюджета в январе-июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) – 269,6 млрд. гривен.

Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-июне 2023 года были США (263 млрд грн). Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 6,4 млрд. гривен. Денежные средства были направлены в госбюджет Украины через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

В целом, по итогам первых шести месяцев текущего года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1302,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей. По оперативным данным ГКСУ за январь-июнь 2023 года кассовые расходы государственного бюджета составили 1 784,3 млрд. грн., в том числе общего фонда – 1 407,6 млрд. грн., или 93,5% от росписи отчетного периода. Таким образом, за первое полугодие 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 476,3 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 532,7 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-июнь 2023 года дефицита в сумме 931, 8 млрд. гривен.

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Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – июнь 2023 составили 879,1 млрд грн, или 82,9% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 285,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 97,4 млрд грн (1963,8 млн долл. США и 640,9 млн евро). При этом путем выпуска военных ОВГЗ привлечено 130,0 млрд грн. Из внешних источников привлечено 593,4 млрд. грн. При этом платежи по погашению государственного долга за январь – июнь 2023 года составили 246,1 млрд грн (96,6% плана), платежи по обслуживанию – 116,8 млрд грн (89,2% плана).

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 04.07.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 6 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 18,0% до 19,75%. Наибольший спрос у инвесторов имели гривневые бумаги с погашением в январе 2025 г. и феврале 2026 г. Учитывая, что большая доля средств была привлечена по ОВГЗ с более длинными сроками, средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований вырос до 19,35% (по сравнению с 18,72% неделей ранее).

Валютный рынок

Существенное сокращение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне относительно устоявшегося спроса на нее обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 520 млн долларов США на прошлой неделе (по сравнению с 428 млн долларов США неделей ранее).

В то же время, счет текущих операций в мае был близок к сбалансированному (-21 млн долларов США), что позволило сохранить отрицательное сальдо ПР с начала года на уровне 1,4 млрд долларов США. Это стало возможным благодаря сохранению дефицита торговли товарами и услугами на уровне 2,5 млрд. долларов США в мае (-14,2 млрд. долларов США с начала года), устойчивым поступлением по оплате труда (+1,0 млрд. долларов США в мае, + 4,9 млрд долларов США с начала года), а также трансфертов (преимущественно в сектор общегосударственного управления) из-за рубежа (+2,1 млрд долларов США в мае, +10,7 млрд долларов США с начала года). Импорт услуг по статье "Путешествия", отражающей расходы украинцев за границей, в мае оставался на уровне предыдущего месяца (около 1,4 млрд долларов США).

Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину остаются незначительными (140 млн. долларов США в мае, 1,8 млрд. долларов США с начала года) и обеспечиваются в значительной степени реинвестированными доходами иностранных инвесторов (85 млн. долларов США в мае, 1,3 млрд. долларов США с начала года). года).

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Объем портфельных инвестиций продолжал сокращаться (-55 млн долларов США в мае, -278 млн. долларов США с начала года), что отражает уменьшение склонности международных инвесторов к экспозиции в долговые ценные бумаги украинских эмитентов (государственного, банковского и другого секторов). Объем наличной иностранной валюты вне банков продолжает расти на уровне около 1 млрд долларов США в месяц (5,2 млрд долларов США за январь-май 2023 г.).

Весомую поддержку международным резервам Украины обеспечит поступление в общий фонд государственного бюджета Украины второго транша от Международного валютного фонда в размере 890 млн. долларов США. Соответствующие средства были получены по результатам успешного пересмотра программы расширенного финансирования. В настоящее время Украина получила уже 3,59 млрд. долларов США от МВФ. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).

Финансовый сектор

Объем работающих кредитов банков в мае снизился на 0,9% главным образом путем сокращения работающих корпоративных кредитов как в национальной (-0,8% за месяц), так и в иностранной валюте (-1,2% за месяц). В то же время доля неработающих корпоративных кредитов банков по состоянию на 1 июня даже несколько уменьшилась – до 44,8% по сравнению с 45% в начале мая вследствие быстрого сокращения неработающих кредитов банков. Около ¾ неработающих кредитов продолжает учитываться на балансах государственных банков. Доля неработающих кредитов в сегменте кредитования домохозяйств оставалась на уровне предыдущего месяца (31,2%). В целом доля неработающих кредитов в банковском секторе также оставалась на уровне около предыдущего месяца (39,1%), который, впрочем, является самым высоким уровнем с середины 2021 года.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 1336 льготных кредитов на общую сумму 2,9 млрд. грн., из них около половины — государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 31 тысячи на общую сумму более 122 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (около ¾) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) сократился до около 660 млрд грн, в том числе около 480 млрд грн – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором сокращения банковской ликвидности на прошлой неделе выступали интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты на фоне практически нейтрального влияния динамики остатка средств на Едином казначейском счете правительства. При этом все еще высокий избыток ликвидности продолжает определять низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.