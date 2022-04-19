В Украине 16 компаний обанкротились с начала полномасштабной войны, – Опандатабот

Об этом сообщает Опендатабот.



"С момента вторжения РФ количество заявлений на возбуждение дела о банкротстве упало в 10 раз - с 1100 в феврале 2022 года до 16 в марте и апреле в целом", - говорится в сообщении.



Из-за введения военного положения процедура открытия производства по делу о банкротстве не изменилась. Впрочем, сокращение количества заявлений на банкротство можно связать с усложненной работой судов в регионах с активными боевыми действиями.



Как отмечает арбитражный управляющий Руслан Бандуристый, война не отменяет ответственности руководителя компании, если в течение месяца с момента наступления угрозы неплатежеспособности он не подал в суд заявление об открытии производства по делу о банкротстве.



Напомним, в Украине 16 896 компаний принадлежат россиянам и белорусам.

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