В Украине 16 компаний обанкротились с начала полномасштабной войны, – Опандатабот
С момента полномасштабного вторжения России количество заявлений на банкротство упало в десять раз
Об этом сообщает Опендатабот.
"С момента вторжения РФ количество заявлений на возбуждение дела о банкротстве упало в 10 раз - с 1100 в феврале 2022 года до 16 в марте и апреле в целом", - говорится в сообщении.
Из-за введения военного положения процедура открытия производства по делу о банкротстве не изменилась. Впрочем, сокращение количества заявлений на банкротство можно связать с усложненной работой судов в регионах с активными боевыми действиями.
Как отмечает арбитражный управляющий Руслан Бандуристый, война не отменяет ответственности руководителя компании, если в течение месяца с момента наступления угрозы неплатежеспособности он не подал в суд заявление об открытии производства по делу о банкротстве.
Напомним, в Украине 16 896 компаний принадлежат россиянам и белорусам.
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