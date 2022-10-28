Только 100 из 6 700 работников ЗАЭС пошли на сотрудничество с Росатомом, – Энергоатом
Российским оккупантам не удалось заставить работников Запорожской АЭС массово заключать контракты с Росатомом
Об этом компания Энергоатом сообщила в Telegram.
Согласно сообщению, россияне прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты с фейковым предприятием АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС" под управлением Росатома.
"На самом деле из 6 700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, лишь около сотни подписали контракты с Росатомом. Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, "согласились" под давлением захватчиков. Еще 4 300 проукраинских работников ЗАЭС выехали на подконтроль территорию", – говорится в сообщении.
Большинство работников, которые находятся на станции, имеют проукраинскую позицию, продолжают сопротивляться оккупантам и максимально оттягивают процесс подписания контрактов.
Ранее сообщалось о том, что россияне формируют списки работников ЗАЭС, подписавших контракты с Росатомом.
- Напомним, российские кафиры давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом. А СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях.
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