Только 100 из 6 700 работников ЗАЭС пошли на сотрудничество с Росатомом, – Энергоатом

Об этом компания Энергоатом сообщила в Telegram.

Согласно сообщению, россияне прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты с фейковым предприятием АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС" под управлением Росатома.

"На самом деле из 6 700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, лишь около сотни подписали контракты с Росатомом. Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, "согласились" под давлением захватчиков. Еще 4 300 проукраинских работников ЗАЭС выехали на подконтроль территорию", – говорится в сообщении.

Большинство работников, которые находятся на станции, имеют проукраинскую позицию, продолжают сопротивляться оккупантам и максимально оттягивают процесс подписания контрактов.

Ранее сообщалось о том, что россияне формируют списки работников ЗАЭС, подписавших контракты с Росатомом.

Напомним, российские кафиры давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом. А СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях.

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