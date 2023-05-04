Только 10% российских военнопленных имеют высшее образование, - исследование
Результаты социологического исследования российских военнопленных, проведенного Координационным штабом, свидетельствуют, что высшее образование среди всех респондентов имеют лишь 10,9% опрошенных
Об этом сообщил руководитель проектов Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Скоцик.
Результаты первого социологического исследования российских военнопленных, проведенного Координационным штабом в рамках проекта "Хочу жить", свидетельствуют, что высшее образование среди всех респондентов имеют лишь 10,9% опрошенных.
Отмечается, что 57,7% опрошенных имеют среднее специальное образование, 19,2% окончили только школу, 12,2% не получили среднего образования.
Из результатов исследования можно заключить, что в военных действиях принимают участие представители практически всех регионов России, а также незаконно мобилизованные на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма.
Исследование было проведено в апреле 2023 года. Опрос проводился через анкетирование, на добровольной основе анкеты согласились заполнить 400 военнопленных.
- По результатам первого социологического опроса, проведенного Координационным штабом, 55% российских военнопленных не удовлетворены качеством оружия, которым их обеспечивает армия РФ.
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