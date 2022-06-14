Только 1 из 10 российских оккупантов готов к столкновению с украинским войском, - перехват СБУ
Российские военные продолжают массово отказываться воевать в Украине. Лишь 1 из 10 россиян готов впиться в бой
Об этом свидетельствует перехват разговора российского оккупанта с женой, обнародованной в телеграммах СБУ .
"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказывает жене рашист.
Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск. Поэтому такая тенденция в рядах неприятеля не может не радовать, комментирует СБУ.
Правоохранители отмечают, что российские захватчики так боятся ВСУ, что только 1 из 10 готовы к прямому столкновению с украинскими воинами.
"Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских", – добавляют в правоохранительном органе.
СБУ напоминает россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о горячей телефонной линии 2402: позвонив на нее, можно сдаться в плен. Горячая линия работает круглосуточно для украинских и русских номеров.
- Россия 13 июня обстреляла северодонецкие "Азот" и "Стеклопластик".
- По состоянию на утро 14 июня оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города.
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