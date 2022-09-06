Об этом Маск написал в твиттере

Американский миллиардер разразился гневными комментариями. Ему не понравилось, что мужские персонажи в сериале показаны беспомощными и недалекими, а все достоинства достались Галадриэль.

"Толкин крутится в гробу... Каждый мужской персонаж – трус или урод, или и то, и другое. Только Галадриэль смела, умна и добра", - пишет миллиардер и энтузиаст космоса.

Шоу "Властелин колец: Кольца власти" создано компанией Amazon Джефа Безоса. Причем, по информации Variety, он принимал самое активное участие в съемках.

Как известно, Безос и Маск конкурируют за статус самого богатого человека планеты. Также они оба претендуют на первенство в освоении Космоса.

Заметим, новый сериал Amazon "Властелин колец: Кольца власти" показал лучший старт за всю историю существования сервиса. Шоу стартовало 2 сентября. На платформе появилось сразу два эпизода. Amazon рапортует, что их посмотрело 25 миллионов зрителей, и это абсолютный рекорд в рамках стриминга Amazon Prime Video (кстати, это также больше, чем количество просмотров первых двух эпизодов сериала HBO "Дом дракона", первая серия которого собрала 10 миллионов просмотров, а вторая – 12 с лишним).

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