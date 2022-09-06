"Толкин крутится в гробу". Илон Маск раскритиковал новый сериал "Властелин колец"
Илон Маск раскритиковал сериал своего конкурента в рейтинге богачей и освоении космоса Джефа Безоса "Властелин колец"
Об этом Маск написал в твиттере
Американский миллиардер разразился гневными комментариями. Ему не понравилось, что мужские персонажи в сериале показаны беспомощными и недалекими, а все достоинства достались Галадриэль.
"Толкин крутится в гробу... Каждый мужской персонаж – трус или урод, или и то, и другое. Только Галадриэль смела, умна и добра", - пишет миллиардер и энтузиаст космоса.
Шоу "Властелин колец: Кольца власти" создано компанией Amazon Джефа Безоса. Причем, по информации Variety, он принимал самое активное участие в съемках.
Как известно, Безос и Маск конкурируют за статус самого богатого человека планеты. Также они оба претендуют на первенство в освоении Космоса.
- Заметим, новый сериал Amazon "Властелин колец: Кольца власти" показал лучший старт за всю историю существования сервиса. Шоу стартовало 2 сентября. На платформе появилось сразу два эпизода. Amazon рапортует, что их посмотрело 25 миллионов зрителей, и это абсолютный рекорд в рамках стриминга Amazon Prime Video (кстати, это также больше, чем количество просмотров первых двух эпизодов сериала HBO "Дом дракона", первая серия которого собрала 10 миллионов просмотров, а вторая – 12 с лишним).
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