Об этом пишет Reuters.

20 июня госдума РФ приняла закон, изменяющий название дня памяти 3 сентября. Если раньше это был День окончания Второй мировой войны, то теперь - День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно отреагировал на принятие этого закона и назвал такой шаг РФ разжиганием взаимного антагонизма.

"Принятие этого закона может не только разжечь антияпонские настроения среди россиян, но также может привести к антироссийским настроениям среди японцев", - сказал Мацуно.

Секретарь кабинета министров добавил, что такие действия со стороны России "крайне досадны" для его страны.