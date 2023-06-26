Токио возмущен решением РФ переименовать 3 сентября в "день победы над милитаристской Японией"
Власти Японии подали протест против России из-за решения страны объявить День победы во Второй мировой войне 3 сентября "днем победы над милитаристской Японией"
Об этом пишет Reuters.
20 июня госдума РФ приняла закон, изменяющий название дня памяти 3 сентября. Если раньше это был День окончания Второй мировой войны, то теперь - День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно отреагировал на принятие этого закона и назвал такой шаг РФ разжиганием взаимного антагонизма.
"Принятие этого закона может не только разжечь антияпонские настроения среди россиян, но также может привести к антироссийским настроениям среди японцев", - сказал Мацуно.
Секретарь кабинета министров добавил, что такие действия со стороны России "крайне досадны" для его страны.
- 29 мая Верховная Рада сделала в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне официальным выходным.
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