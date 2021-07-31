Токио-2020: Олимпийская призерка из "Слуги народа" объявила о завершении карьеры
Бронзовая медалистка Олимпиады-2012 в тройном прыжке Ольга Саладуха не смогла преодолеть квалификацию Игр в Токио и объявила, что завершает карьеру
Об этом Саладуха сообщила в facebook.
По словам чемпионки мира-2011 и бронзовой медалистки Олимпиады-2012, она после 29 лет в легкой атлетике решила завершить карьеру.
"29 невероятных лет в спорте! Участие в четырех Олимпиадах с бронзой в Лондоне-2012, весь комплект наград на чемпионатах мира, 4 победы на чемпионатах Европы и многие другие достижения. Но пришло время перевернуть эту страницу жизни и преодолевать новые вершины", - написала Саладуха.
Она выразила сожаление, что показала в Токио результат 13,93 м и не смогла выполнить финальный норматив - 14,40 м.
"Да, хотелось завершить карьеру на другой ноте. Но увы. Необходимо немного времени для анализа, что случилось и почему не удалось. Тогда смогу ответить на все вопросы себе и всем, кто ждет такого разговора", - написала народный депутат от "Слуги народа".
- Напомним, 31 июля украинка Анна Рыжикова на Олимпийских играх в Токио вышла в полуфинал в беге на 400 м с барьерами с третьим общим результатом.
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