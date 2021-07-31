Токио-2020: Американка стала второй в истории семикратной олимпийской чемпионкой по плаванию
Американка Кэти Ледеки выиграла золото в плавании на 800 м вольным стилем и стала семикратной олимпийской чемпионкой
Об этом сообщает MisterChip в twitter.
Благодаря победе в Токио, 24-летняя американка стала второй спортсменкой в истории в женском плавании на Олимпийских играх, которой удалось выиграть семь золотых медалей: шесть - в одиночных соревнованиях и одну - в эстафете.
Лидером по этому показателю является другая американка - Дженни Томпсон, у которой восемь наград - все в эстафетах.
За семь соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
- Напомним, после первого соревновательного недели на Олимпиаде-2020 в общем медальном зачете с 18 золотыми, 9 серебряными и 11 бронзовыми медалями лидирует Китай .
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