Токаева охраняют россияне. Приказ стрелять по восставшим он отдал по требованию Путина, - экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев

Текст этого разговора, посвященного последним казахстанским событиям, сегодня, 9 января 2022 года, приводит газета Salzburger Nachrichten.



В частности, Мусаев со ссылкой на собственные источники объясняет, почему президент Казахстана Касим-Жопар Токаев приказал "без предупреждения" стрелять по участникам революции.



"Президент России Владимир Путин сказал Токаеву, что тот должен действовать более жестко, чем белорусский правитель Александр Лукашенко, и отдать приказ стрелять, подозревает Мусаев", - говорится в материале австрийских журналистов.



Токаева Мусаев называет "русской марионеткой", охрану которого сейчас, по его данным, осуществляют россияне.



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"Власть, конечно, знала, что такое может произойти. Но ее контролировали президент Касим-Шомарт Токаев и лидер нации Нурсултан Насабаев, которые сами не могли принять решение", - пояснил Мусаев.



Спецслужба КНБ, МВД и областные администрации, отличающиеся жесткой иерархией, ждали решения сверху о том, что делать.



Нынешнее же обвинение в государственной измене главы КНБ Карима Массимова, отстраненного 5 января, связано с тем, что спецслужба оставалась бездейственной, убежден его предшественник:



"Масимов отказался отдать приказ стрелять. Он сказал своим сотрудникам уходить домой".



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Также Мусаев не верит в предположение СМИ о том, что вооруженная часть демонстрантов может быть своего рода тайной армией с малой родины Назарбаева, развернутой на втором этапе протестов, чтобы не допустить потери власти режимом Назарбаева-Токаева.



"К восстанию преступники и мародеры всегда подключаются автоматически", - прокомментировал он.

Напомним, появился список ключевых объектов Казахстана, занятых российскими спецназовцами под эгидой ОДКБ.



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