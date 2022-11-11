Токаев заявил, что Казахстан "поддерживает территориальную целостность всех государств"

Об этом он сказал 11 ноября на саммите Организации тюркских государств в Самарканде, сообщает казахская служба Радио Свобода.

"Это необходимый принцип, который полностью отвечает интересам нашей страны. Поэтому мы подчеркиваем этот принцип как приоритетный", – сказал он.

Токаев также заявил, что Казахстан планирует диверсифицировать транспортные маршруты и развивать логистику. Чтобы добиться этого, страна планирует инвестировать 20 миллиардов долларов к 2025 году.

"Наша страна объединяет Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому важно наращивать транспортно-транзитный коммуникационный потенциал и максимально использовать его возможности в переходный период", – сказал Токаев.

В саммите Организации тюркских государств приняли участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиоев, Азербайджана Ильхам Алиев, Кыргызстана Садыр Джапаров, а также Турции Реджеп Эрдоган. Как представители стран-наблюдателей присоединились бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Анализируя заявления Токаева, обозреватели отмечают, что Астана пытается поддерживать баланс между Западом, Россией, Китаем и другими крупными игроками, представляющими интересы в центральноазиатском регионе.

Отметим, Астана не поддержала, но и не осудила вторжение России в Украину. Ранее Токаев и его подчиненные утверждали, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не поддерживает сепаратистские структуры на востоке Украины. Официальная Астана не признала псевдореферендум об аннексии украинских областей. Однако Токаев отказался назвать "аннексией" аннексию Россией Крыма в 2014 году.

На 20 ноября в Казахстане назначены внеочередные президентские выборы. Президента будут избирать на семилетний срок согласно изменениям, внесенным в Конституцию в сентябре.

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