Токаев: вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

Об этом сообщает KazTag.



"Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить благодарность командованию контингента за проделанную работу в течение нескольких дней", - сказал президент Казахстана в среду, 12 января, на заседании оперативного штаба в Алматы.



По его словам, пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в частности Алматы, "сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в стране".



"Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз благодарю моих коллег - глав государств", - сказал Токаев.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку , на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения .

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.

В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".

Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".

11 января Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане.