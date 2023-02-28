Об этом сообщает Kazinform .

По словам Токаева, визит Блинкена в Астану важен с точки зрения придания дополнительного импульса для построения стратегического сотрудничества между Казахстаном и США.

"У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерства в таких стратегически важных сферах, как безопасность, энергия, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы в дальнейшем развить это сотрудничество. независимости, территориальной целостности и суверенитета", – сказал Токаев.