Токаев встретился с Блинкеном и поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Казахстана
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил за поддержку независимости и суверенитета своей страны
Об этом сообщает Kazinform .
По словам Токаева, визит Блинкена в Астану важен с точки зрения придания дополнительного импульса для построения стратегического сотрудничества между Казахстаном и США.
"У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерства в таких стратегически важных сферах, как безопасность, энергия, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы в дальнейшем развить это сотрудничество. независимости, территориальной целостности и суверенитета", – сказал Токаев.
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