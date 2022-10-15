Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в военную доктрину страны
Об этом сообщает официальный сайт президента Казахстана .
В частности, в новой доктрине предусмотрено "увеличить боевой потенциал сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонента военной организации государства" благодаря созданию необходимого комплекта войск, вооружения, военной техники и запасов материальных средств на стратегических направлениях.
Также в вооруженных силах Казахстана созданы подразделения по организации противодействию информационно-психологическому и программно-техническому влиянию.
Кроме того, Токаев приказал создать орган управления терробороной в составе армии и разработать меры по потенциальному переводу экономики страны на военное время.
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