English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана

Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана

15 октября, 2022 суббота
17:21
Мир Касим-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в военную доктрину страны

Об этом сообщает официальный сайт президента Казахстана .

В частности, в новой доктрине предусмотрено "увеличить боевой потенциал сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонента военной организации государства" благодаря созданию необходимого комплекта войск, вооружения, военной техники и запасов материальных средств на стратегических направлениях.

Также в вооруженных силах Казахстана созданы подразделения по организации противодействию информационно-психологическому и программно-техническому влиянию.

Кроме того, Токаев приказал создать орган управления терробороной в составе армии и разработать меры по потенциальному переводу экономики страны на военное время.

  • 5 октября посла России Алексея Бородавкина вызвали в МИД Казахстана из-за высказывания пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой относительно посла Украины Петра Врублевского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
13 октября, 2022 четверг
Голосование на Генассамблее ООН показало врагов и предавших дружбу с Украиной
Північний потік газ
13 октября, 2022 четверг
В Газпроме утверждают, что трубы "Северных потоков" после диверсии заполнены водой "на сотни километров"
Дюмін та Шойгу
15 октября, 2022 суббота
Кадыров и Пригожин подыскали кандидатуру на замену Шойгу, - росСМИ
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
15 октября
18:40
OPINION
Собственный образ вершителя будущего мира
17:48
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по стрельбе
17:47
Ким советует россиянам гуглить "как сдаться в плен" еще до мобилизации
17:39
Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber
17:30
ВСУ сбили 11 дронов и разведчик "Орлан" над Николаевщиной, Херсонщиной и Днепропетровщиной
17:30
Эксклюзив
ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее, - генерал США Ходжес
17:30
Эксклюзив
Путину нужен собственный клан как противовес ФСБ, для этого есть Кадыров и Пригожин, - Фейгин
16:49
В Варшаве устроили "референдум" об "аннексии" посольства России
16:33
OPINION
Ни один оккупационный режим не облегчает жизнь. Русский – самый тяжелый
16:27
Польша приобретет у Южной Кореи 300 реактивных систем залпового огня РСЗО Chunmoo
16:23
Чиновник из Санкт-Петербурга советует уклоняющимся от мобилизации "изменить пол"
16:18
Россияне застрелили главного дирижера Херсонского театра Юрия Керпатенко
16:00
Вблизи Белгорода горит нефтебаза
15:57
Илон Маск
Россия может уничтожить США и Европу менее чем за 30 минут. И наоборот, - Маск
15:54
"Поджигателям не место на собрании пожарных": вице-премьер Канады Фриланд призвала выгнать Россию из МВФ и G20
15:45
В Васильевке на Запорожье россияне незаконно держат 4 тыс. человек, - мэр Мелитополя
15:40
Эксклюзив
Освобождение Херсона - это длительная поэтапная операция, - военный эксперт Коваленко
15:32
Лунин получил шанс сыграть за "Реал" против "Барселоны" в Эль-Классико
15:29
На Мальте братьев Дегиорджо приговорили к 40 годам за убийство журналистки-расследовательницы
15:18
Эксклюзив
Пока угрозы сухопутного вторжения РФ на Сумщину нет, - глава ОВА Живицкий
15:17
Готовится к печати новая книга Оксаны Забужко
15:13
Обновлено
УПЛ: "Минай" и "Верес" сыграли вничью. Результаты и расписание всех матчей 7-го тура
15:12
Эксклюзив
Россия не может себе позволить расширение линии фронта, - депутат Волынского облсовета Мырка
14:58
В Китае заявили, что могут решить вопрос Тайваня силой
14:57
С понедельника некоторые учебные заведения Одесчины возвращаются к дистанционной форме обучения, некоторые - продолжают работу очно
14:50
"Мы спорили и ссорились": Лукашенко рассказал, какие у него отношения с Путиным
14:45
День Академии: 15 октября Национальному университету "Киево-Могилянская академия" исполнилось 407 лет
14:37
Обновлено
Утром оккупанты снова нанесли ракетный удар по Никополю, ранены три человека
14:33
OPINION
Виталий Портников
Эрдоган играет с Путиным в свою любимую игру
14:30
В Киеве проходит выставка "Полк "Азов" - ангелы Мариуполя", посвященная погибшим защитникам Мариуполя
14:30
"Никого не убивали и убивать не собираемся": Лукашенко объяснил, в чем состоит участие Беларуси в "спецоперации" против Украины
14:30
Лас-Вегас будет после победы. Бизнес Киева просят отказаться от яркой рекламы вечером
14:27
В российской республике Удмуртия подожгли военкомат
14:25
На российском Дальнем Востоке нашли повешенным военного комиссара
14:15
Эксклюзив
Путин использует историю с Крымским мостом для попытки переформатирования ФСБ, - Фейгин
14:08
Жители трех областей Украины призвали 15 октября рационально потреблять электроэнергию
13:59
Эксклюзив
Возвращение Мариуполя и "сильная усталость" Крымского моста могут создать для россиян ловушку в Херсоне и Крыму, - генерал Ходжес
13:54
Промоутер рассказал, когда состоится супербой Усик – Фьюри
13:47
Обстреливали из артиллерии и танков: в Запорожской области россияне за сутки уничтожили 68 гражданских объектов
13:36
"Наивысший приоритет": Германия планирует усилить защиту своей критической инфраструктуры
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV