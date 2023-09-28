Токаев в Германии: Казахстан придерживается санкций против РФ и выступает за мирные переговоры по Украине
Казахстан поддерживает решение ЕС по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти, также выступает за мирные переговоры
Об этом президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил на брифинге в Германии, сообщает РБК-Украина.
"Будем придерживаться санкционного режима. У нас есть контакты с соответствующими организациями по этому поводу, и любых опасений немецкой стороны относительно действий по обходу ограничений против РФ, мне кажется, не должно быть", - заявил Токаев.
Глава Казахстана затронул и тему войны в Украине и заявил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий и мирные переговоры в рамках устава ООН.
"Я сегодня заявлял господину канцлеру, что ситуация очень серьезная. Что российская и украинская стороны готовы к переговорам, но платформа к переговорам пока не ясна. Наступает эра мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести разумные переговоры", - сказал Токаев.
- Напомним, в Казахстане хотят запретить продажу товаров с символами Z, V и ЧВК Вагнера.
- Также Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского канала "Царьград" за экстремизм.
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