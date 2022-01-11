Токаев утвердило новое правительство Казахстана

Об этом говорится в указе президента Токаева.



Как сообщалось ранее, главой кабинета министров стал бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.



Свои должности сохранили министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев.



Романа Скляра назначили первым заместителем премьер-министра республики, а посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахит Султанов.



Пост министра энергетики получил Болат Акчулаков.