Токаев утвердило новое правительство Казахстана
Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства
Об этом говорится в указе президента Токаева.
Как сообщалось ранее, главой кабинета министров стал бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.
Свои должности сохранили министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев.
Романа Скляра назначили первым заместителем премьер-министра республики, а посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахит Султанов.
Пост министра энергетики получил Болат Акчулаков.
- На фоне протестов, начавшихся 2 января из-за цены на сжиженный газ, правительство Казахстана ушло в отставку .
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 11 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ и выводе из страны "миротворцев" с 13 января.
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