Токаев распорядился убрать названия в честь советских деятелей

Они, по его словам, станут одним из ключевых маркеров общенациональной идентичности казахов внутри страны и за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Также Токаев высказался в пользу декоммунизации Казахстана.

"Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика (собственные имена объектов – ред.). Необходимо прекратить практику присвоения разным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых мифологизируются в пользу чьих-то личных интересов и предпочтений", - подчеркнул президент Казахстана.

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В общем, Токаев считает необходимым навести порядок в сфере ономастики.

"Работа в этом направлении должна вестись комплексно, последовательно и централизованно. Ономастика - это не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства. Все ономастические процедуры нужно четко регламентировать с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов", – подчеркнул Касим-Жомарт Токаев.