Токаев помогает Путину обходить санкции, - казахский оппозиционер Садыков
Казахский оппозиционер, руководитель интернет-медиа БАСЕ Айдос Садыков считает, что власти Казахстана поддерживают Путина и его режим
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Режим Токаева поддерживает Путина экономически. Токаев помогает Путину обходить санкции. Миллиарды долларов вливаются в российскую экономику. Россияне получили возможность жить и работать в Казахстане, они покинули Россию из-за санкций", - пояснил Садыков.
Также оппозиционер добавил, что Казахстан остается в составе евразийского экономического союза с Россией.
"Казахстан остается в составе военного блока с Путиным – ОДКБ. Официальные союзники России – Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан поддерживают позицию России, но в отношении войны России против Украины – придерживаются нейтралитета", – заметил Садыков.
- Если российское экономическое давление на Казахстан будет продолжаться, это государство может усложнить деятельность российских компаний.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера Казахстана Касим-Жомарта Токаева за категорический отказ признавать "Л/ДНР"
- В апреле Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на $918 млн.
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