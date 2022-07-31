Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Режим Токаева поддерживает Путина экономически. Токаев помогает Путину обходить санкции. Миллиарды долларов вливаются в российскую экономику. Россияне получили возможность жить и работать в Казахстане, они покинули Россию из-за санкций", - пояснил Садыков.

Также оппозиционер добавил, что Казахстан остается в составе евразийского экономического союза с Россией.

"Казахстан остается в составе военного блока с Путиным – ОДКБ. Официальные союзники России – Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан поддерживают позицию России, но в отношении войны России против Украины – придерживаются нейтралитета", – заметил Садыков.

Если российское экономическое давление на Казахстан будет продолжаться, это государство может усложнить деятельность российских компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера Казахстана Касим-Жомарта Токаева за категорический отказ признавать "Л/ДНР"

В апреле Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на $918 млн.

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