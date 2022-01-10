Токаев по поводу протестов в Казахстане: была попытка госпереворота, однако сейчас конституционный порядок в стране возобновлен
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время должна закончиться антитеррористическая операция и миссия ОДКБ
Об этом он заявил во время онлайн-саммита ОДКБ.
"На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алматы, были проведены политические митинги, а затем на город по трем направлениям, как огромная стая гиен, бросились вооруженные боевики", - заметил Токаев.
Он сказал, что сначала боевики якобы выдавали себя за мирных демонстрантов, обманули силы правопорядка и жителей города.
"А потом началось то, что войдет наверняка в историю как Алматинская трагедия", - отметил Токаев.
Он считает, что шло тестирование государства на его стабильность.
"Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи: они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого велась длительное время. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность. Шло какое-то тестирование государства на его стабильность", - подчеркнул Токаев.
По его словам, организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных наступлений и якобы использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на газ.
"Организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алматы, были проведены политические митинги, а затем на город по трем направлениям, как огромная стая гиен, бросились вооруженные боевики. Сначала они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, затем началось то, что в историю войдет, как "алматинская трагедия"... Стала очевидной главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления и захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", - сказал Токаев.
Он заявил о важности недопущения в будущем повторения подобных событий.
"В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Угрозу для безопасности страны предотвратили... В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней и успешная миссия ОДКБ", - добавил президент Казахстана.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.38
Покупка 27.38Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.83Продажа 31.29
- Актуальное
- Важное