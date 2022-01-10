Токаев по поводу протестов в Казахстане: была попытка госпереворота, однако сейчас конституционный порядок в стране возобновлен

Об этом он заявил во время онлайн-саммита ОДКБ.

"На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алматы, были проведены политические митинги, а затем на город по трем направлениям, как огромная стая гиен, бросились вооруженные боевики", - заметил Токаев.

Он сказал, что сначала боевики якобы выдавали себя за мирных демонстрантов, обманули силы правопорядка и жителей города.

"А потом началось то, что войдет наверняка в историю как Алматинская трагедия", - отметил Токаев.

Он считает, что шло тестирование государства на его стабильность.

"Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи: они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого велась длительное время. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность. Шло какое-то тестирование государства на его стабильность", - подчеркнул Токаев.

По его словам, организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных наступлений и якобы использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на газ.

"Организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алматы, были проведены политические митинги, а затем на город по трем направлениям, как огромная стая гиен, бросились вооруженные боевики. Сначала они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, затем началось то, что в историю войдет, как "алматинская трагедия"... Стала очевидной главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления и захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", - сказал Токаев.

Он заявил о важности недопущения в будущем повторения подобных событий.

"В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Угрозу для безопасности страны предотвратили... В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней и успешная миссия ОДКБ", - добавил президент Казахстана.