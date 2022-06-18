Токаев отказался от российского ордена, - СМИ

Наградить его должны были на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в субботу, 18 июня 2022 года, у себя на ТГ-канале сообщил казахстанский политолог Ербол Едилов.

"По информации некоторых источников, вчера (17 июня, - ред.) российская сторона предложила наградить Касима-Жомарта Токаева орденом Александра Невского. Глава государства поблагодарил за оказанную честь. Однако им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественных, ни зарубежных наград", - отметил Едилов.

По словам политолога, по этой же причине во время недавнего визита в Бишкек глава Казахстана отказался от самого высокого киргизского ордена "Манас" первой степени.

В ответ на запрос казахстанского портала Tengrinews.kz спикер Токаева Руслан Желдыбай подтвердил сообщение Едилова об ордене Александра Невского.

Справка

Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.

6 апреля Токаев подчеркнул , что его страна уважает территориальную целостность Украины.

Напомним, во время сессии с Владимиром Путиным Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ДНР/ЛНР".

При этом Токаев на форуме официально встречался как с Путиным, так и с руководителями Татарстана и Башкортостана Рустамом Миннихановым и Радием Хабировым.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb