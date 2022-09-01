Токаев объявил в Казахстане досрочные выборы президента, реформы и амнистию участников январских протестов
Осенью 2022 года в Казахстане состоятся досрочные выборы президента страны, а срок президентских полномочий будет увеличен с пяти до семи лет
Об этом объявил президент страны Касим-Жомарт Токаев, передает Reuters.
"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", – сказал Токаев, выступая перед парламентом и объявляя, что будет баллотироваться на выборах.
Токаев предложил увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет и запретить баллотироваться повторно (новая Конституция Казахстана, принятая в июне 2022 года, уже запрещает).
Также, по заявлению Токаева, в 2023 году состоятся досрочные выборы в мажилис – нижнюю палату парламента Казахстана. После этого правительство страны уйдет в отставку и будет сформировано новое, информирует "Радио Свобода".
Кроме того, в своем обращении Токаев объявил амнистию участникам январских протестов. Однако она не коснется тех, кто обвинен в государственной измене и попытках сменить власть насильственным путем.
Токаев также пообещал повысить минимальную заработную плату на 17% и направить половину Национального фонда на личные счета детей – со временем они смогут потратить их на оплату обучения или покупки дома. В настоящее время размер Фонда составляет около 53 миллиардов долларов.
- Напомним, Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после отставки Нурсултана Назарбаева. Летом 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%. В январе в стране вспыхнули протесты, которые удалось утихомирить только с помощью сил ОДКБ.
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