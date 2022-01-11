Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане

Об этом говорится в заявлении Токаева, передает Zakon.kz .

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапное выведение объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет чуть больше 10 дней", - сказал он.

По словам Токаева, попытка госпереворота в Казахстане провалилась.

Он сообщил, что ситуация во всех регионах Казахстана стабильная.

Токаев также подчеркнул, что план атаки на Казахстан был комплексным, над ним работали профессионалы, а сплоченность общества методично расшатывали.