Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ и выводе из страны "миротворцев" с 13 января
Об этом говорится в заявлении Токаева, передает Zakon.kz .
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапное выведение объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет чуть больше 10 дней", - сказал он.
По словам Токаева, попытка госпереворота в Казахстане провалилась.
Он сообщил, что ситуация во всех регионах Казахстана стабильная.
Токаев также подчеркнул, что план атаки на Казахстан был комплексным, над ним работали профессионалы, а сплоченность общества методично расшатывали.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.
- Посольство Казахстана назвало "вбросом" сообщение о якобы украинском следе в протестах.
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