Токаев не знает, сколько гражданских погибло от его приказа стрелять "без предупреждения"

К встрече присоединились первые руководители генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство Администрации президента и аппарата Совбеза Казахстана. Об этом со ссылкой на заявление из президентского дворца Ак-Орда сообщает Еспресо.TV .



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"По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности Алматы, установление точного количества погибших среди гражданского населения", - говорится в сообщении.



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Также Токаев выдвинул своим подчиненным требование "разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях".

Напомним, во время подавления в начале января восстание в Казахстане Токаев предписывал силовикам стрелять "без предупреждения".