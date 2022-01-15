Токаев не знает, сколько гражданских погибло от его приказа стрелять "без предупреждения"
Под председательством президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева в субботу, 15 января 2022 г., состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных органов этой страны
К встрече присоединились первые руководители генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство Администрации президента и аппарата Совбеза Казахстана. Об этом со ссылкой на заявление из президентского дворца Ак-Орда сообщает Еспресо.TV .
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"По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности Алматы, установление точного количества погибших среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
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Также Токаев выдвинул своим подчиненным требование "разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях".
- Напомним, во время подавления в начале января восстание в Казахстане Токаев предписывал силовикам стрелять "без предупреждения".
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