Токаев назвал шуткой предложение Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Казахстане
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев назвал шуткой предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко разместить российское ядерное оружие в стране
Об этом сообщает официальный сайт президента Казахстана .
Таким образом он прокомментировал совет Лукашенко вступить Казахстану в Союзное государство и получить от РФ ядерное оружие.
"На днях Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я оценил его шутку по достоинству. Я думаю, что потребности в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстану не нужно ядерное оружие, поскольку он соблюдает международные соглашения.
"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрете испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - подчеркнул Токаев.
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