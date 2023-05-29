Об этом сообщает официальный сайт президента Казахстана .

Таким образом он прокомментировал совет Лукашенко вступить Казахстану в Союзное государство и получить от РФ ядерное оружие.

"На днях Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я оценил его шутку по достоинству. Я думаю, что потребности в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстану не нужно ядерное оружие, поскольку он соблюдает международные соглашения.

"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрете испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - подчеркнул Токаев.