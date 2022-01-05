Токаев назвал протестующих "международными террористами" и обратился за помощью в ОДКБ
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев назвал протестующих "международными террористами" и заявил, что обратился за помощью в страны Организации Договора о коллективной безопасности, куда входит и Россия
Об этом лидер Казахстана заявил в эфире телеканала "Взятка 24" .
Токаев назвал протестующих международными террористами, а митинги – актом агрессии.
Он заявил, что в настоящее время в стране продолжается антитеррористическая операция.
"В настоящее время продолжается бой под Алматы с подразделением ВДВ. Идет упорный бой. Поэтому я считаю, что с нашей стороны, учитывая, что данные террористические банды являются международными, они прошли подготовку за границей, их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии" – заявил он.
Президент Казахстана сообщил, что в этой связи он обратился за помощью к руководителям стран ОДКБ.
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В рамках договора страны-участницы смогут отправлять свои войска в Казахстан.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.
- Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией , в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.
- Сообщается о первой жертве среди протестующих, а США закрыло консульство в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
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