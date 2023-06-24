Токаев назвал конфликт Путина с Пригожиным "внутренним делом России", - СМИ

Об этом сообщают в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе беседы с Путиным Токаев подчеркнул, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка страны.

"Касим-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события - это внутреннее дело России", - говорится в сообщении.