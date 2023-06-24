Токаев назвал конфликт Путина с Пригожиным "внутренним делом России", - СМИ
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на фоне мятежа в РФ провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого назвал события в России их "внутренним делом"
Об этом сообщают в пресс-службе президента Казахстана.
В ходе беседы с Путиным Токаев подчеркнул, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка страны.
"Касим-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события - это внутреннее дело России", - говорится в сообщении.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гражданскую войну в России и призвал украинцев сохранять крепость, силу и единство.
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