Токаев: "миротворцы" ОДКБ не участвуют в боевых операциях в Казахстане

Об этом он сказал во время видеоконференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба президента Казахстана.

"Хочу подчеркнуть, что они ("миротворцы" сил ОДКБ - ред.) не участвуют в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам противодействовать террористам", - сказал он.

Он добавил, что силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ.

"Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", – сказал Токаев.