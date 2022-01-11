Токаев: "миротворцы" ОДКБ не участвуют в боевых операциях в Казахстане
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что "миротворцы" стран-членов ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории страны
Об этом он сказал во время видеоконференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба президента Казахстана.
"Хочу подчеркнуть, что они ("миротворцы" сил ОДКБ - ред.) не участвуют в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам противодействовать террористам", - сказал он.
Он добавил, что силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ.
"Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", – сказал Токаев.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- МИД Украины осудило насилие в ходе событий в Казахстане.
- Посольство Казахстана назвало "вбросом" сообщение о якобы украинском следе в протестах.
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