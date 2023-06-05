Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Дипломат прокомментировал ответ президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева о совете Лукашенко вступить в союзное государство и получить от РФ ядерное оружие.

"На самом деле Токаев элегантно послал Лукашенко, иначе я это никак не могу оценить. Токаев четко сказал, что бы Лукашенко шутил себе дальше. В переводе на нормальный язык Казахстан не собирается присоединяться к союзному государству в любом качестве. Также Токаев сказал, что Казахстану не нужно ядерное оружие, поскольку это противоречит международному праву, и прямо обвинил Лукашенко в нарушении этой международной нормы", - сказал экс-министр иностранных дел Украины.

Павел Климкин отметил, что Лукашенко действительно нарушает ключевые положения, потому что одно дело, если ядерное оружие полностью контролируется Россией, а другое, что переоборудованы белорусские самолеты, пытаются привлекать белорусов к этому.

"С точки зрения международного права Беларусь фундаментально нарушает ключевые принципы. А если нарушает, то за этим должно следовать наказание. То, что Беларусь должна быть включена в стратегию ядерного сдерживания НАТО, также очевидно, поскольку она становится источником угрозы всем западным странам. Это поднятие ставок, на которые Лукашенко вряд ли пошел сам. Я думаю, что его на это пошли. Опять же Токаев элегантно это отметил", - подчеркнул дипломат.

Климкин отметил, что Токаев все больше делает ставку на Пекин: "Недавно был саммит центральноазиатских стран в Китае. По моему мнению, в перспективе Центральная Азия превратится в зону опосредованного китайского влияния. А Лукашенко фактически дрейфует, чтобы из союзного государства превратиться в единое государство, скорее всего, Путин ему и поставил такое условие. Это действительно очень грустно, потому что белорусы, которые имеют фундаментально иную ментальность, чем россияне, этого однозначно не заслужили. Убежден, что белорусы в своем ДНК определяют себя европейцами".