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Токаев будет делать все, чтобы войска ОДКБ как можно скорее покинули Казахстан, - Семиволос

11 января, 2022 вторник
15:07
Мир протесты в Казахстане

Директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев будет делать все, чтобы войска ОДКБ как можно скорее покинули Казахстан, поскольку на него давят казахстанские элитные группы

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Вокруг темы войск ОДКБ продолжается серьезная интрига, учитывая, что различаются показы Токаева и представителей ОДКБ о времени пребывания войск на территории Казахстана. То есть, как минимум идут торги и чем они закончатся - открытый вопрос. Но все же можно определить позиции сторон. Токаев действительно хочет как можно скорее избавиться от войск ОДКБ, поскольку он находится под давлением казахстанских элитных сил, которые недовольны присутствием российских, белорусских и других военных на территории Казахстана", - отметил Семиволос.

Эксперт также отметил, что россияне не планируют быстро выводить свои войска из Казахстана, ведь для них это станет неким поражением. По мнению Семиволоса, несмотря на то, что Токаев показал себя плохим конфликтным менеджером, он будет делать все, чтобы войска ОДКБ как можно быстрее покинули территорию Казахстана.

"Сегодняшнее заявление Токаева в парламенте говорит о том, что он вообще выставляет конкретные рамки пребывания войск ОДКБ на территории Казахстана, а в частности 10 дней. Это, честно говоря, пощечина Путину. Ведь, потратить столько ресурсов и просто уйти из Казахстана так просто не получится. Со стороны это выглядело как "мальчики по вызову". А это не то, кем они себя представляют" - добавил Семиволос.

  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
  • На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
  • 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
  • Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
  • Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
  • В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охваченный массовыми протестами.
  • Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
  • Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
  • 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.
  • 11 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане.

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Касим-Жомарт Токаев
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