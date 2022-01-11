Токаев будет делать все, чтобы войска ОДКБ как можно скорее покинули Казахстан, - Семиволос

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Вокруг темы войск ОДКБ продолжается серьезная интрига, учитывая, что различаются показы Токаева и представителей ОДКБ о времени пребывания войск на территории Казахстана. То есть, как минимум идут торги и чем они закончатся - открытый вопрос. Но все же можно определить позиции сторон. Токаев действительно хочет как можно скорее избавиться от войск ОДКБ, поскольку он находится под давлением казахстанских элитных сил, которые недовольны присутствием российских, белорусских и других военных на территории Казахстана", - отметил Семиволос.



Эксперт также отметил, что россияне не планируют быстро выводить свои войска из Казахстана, ведь для них это станет неким поражением. По мнению Семиволоса, несмотря на то, что Токаев показал себя плохим конфликтным менеджером, он будет делать все, чтобы войска ОДКБ как можно быстрее покинули территорию Казахстана.



"Сегодняшнее заявление Токаева в парламенте говорит о том, что он вообще выставляет конкретные рамки пребывания войск ОДКБ на территории Казахстана, а в частности 10 дней. Это, честно говоря, пощечина Путину. Ведь, потратить столько ресурсов и просто уйти из Казахстана так просто не получится. Со стороны это выглядело как "мальчики по вызову". А это не то, кем они себя представляют" - добавил Семиволос.

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