Того, кто не захочет сближения с Россией и Беларусью, завтра может и не существовать – Лукашенко

Об этом он заявил на Форуме регионов Белоруссии и России, передает БелТА.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с союзным государством России и Беларуси. Если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость", – заявил Лукашенко.

Он считает, что бывшим республикам СССР следует противостоять глобальным вызовам.

"Те, кто до сих пор сомневается, должны понимать, что того, кто откажется от скорейшего единения, сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений, завтра может и не быть", - отметил самопровозглашенный руководитель Беларуси.

Напомним, 30 июня Лукашенко уверял , что в настоящее время в Беларуси нет складов с ядерным оружием.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb