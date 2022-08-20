Точные удары ВСУ заставляют врага бежать из Херсонской области, – советник городского головы Херсона Головня
Советник городского головы Херсона Роман Головня рассказал, что враг размещает боеприпасы вдоль дорог во избежание точечного поражения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Точные удары ВСУ заставляют врага бежать из Херсонщины. Каждый день в Херсонской области поражаются цели оккупантов в тылу. Перемещение войск оккупантов говорит о том, что происходит переломный момент", - отметил Головня.
По словам советника городского головы Херсона, ранее оккупанты сосредотачивали в одном месте живую силу, а склады с боеприпасами размещали большими объемами.
"Сейчас противник размещает боеприпасы вдоль дорог, чтобы они не были точечно поражены. Основная часть находившегося в Херсоне командования перешла на левый берег Днепра и сосредоточилась как можно дальше от линии фронта. Они готовятся к отступлению в сторону Крыма", - подчеркнул Головня.
- Российская власть заметно усиливает меры безопасности в Крыму и на Херсонщине, что указывает на растущую обеспокоенность российской власти и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными.
- На Юге 19 августа украинская авиация нанесла 11 ударов по позициям врага
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