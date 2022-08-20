Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Точные удары ВСУ заставляют врага бежать из Херсонщины. Каждый день в Херсонской области поражаются цели оккупантов в тылу. Перемещение войск оккупантов говорит о том, что происходит переломный момент", - отметил Головня.

По словам советника городского головы Херсона, ранее оккупанты сосредотачивали в одном месте живую силу, а склады с боеприпасами размещали большими объемами.

"Сейчас противник размещает боеприпасы вдоль дорог, чтобы они не были точечно поражены. Основная часть находившегося в Херсоне командования перешла на левый берег Днепра и сосредоточилась как можно дальше от линии фронта. Они готовятся к отступлению в сторону Крыма", - подчеркнул Головня.