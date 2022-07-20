Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Точные удары системами HIMARS показали, что россиянам уже нужно думать, как быстро бежать из Херсона. Ведь перерезание линий сообщения существенно усложнит их дальнейшее выживание на этом участке фронта", - отметил Згурец.

Военный эксперт добавил, что ВСУ очень удачно использует артиллерию на Юге Украины.

"Вчера, 19 июля, произошло 2 знаковых обстрела: мост возле Новой Каховки и Антоновский мост. От этих мостов зависит жизнеобеспечение российской группировки, которая находится на правом берегу Днепра Херсонской области. Это знаковый момент, который продемонстрировали ВСУ с использованием артиллерийских систем", - заметил Сергей Згурец.

20 июля депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что под утро прогремели 4 мощных взрыва на Антоновском мосту , а также местные сообщают о дыме над ракетной частью россиян в Новой Каховке.

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