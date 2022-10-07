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Точные и мощные удары: украинские воины показали работу "дронов-камикадзе" ССО

7 октября, 2022 пятница
22:45
война с Россией

Воины Сил специальных операций Украины показали, как уничтожают оборону противника с помощью баражирующих боеприпасов ("дронов-камикадзе")

Видео работы дронов опубликовали на facebook-странице 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго

"В работе – дроны-камикадзе ССО Украины. Продвигаясь на разных участках фронта, наши воины сначала уничтожают оборону противника. Для этого в частности наносят точных и мощных ударов по укрепрайонам врага с помощью барражирующих боеприпасов ("дронов-камикадзе")", – отмечено в описании к видео

Украинские воины подчеркнули, что, в отличие от оккупантов, они бьют именно по военным целям, ведь больше всего ценят жизнь своих сограждан.

"В то же время правила ведения войны остаются чужим понятием для россиян, которые не жалеют какого-либо оружия ради убийств мирных людей", – добавили воины.

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