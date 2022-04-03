Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, - глава Донецкой ОВА

Об этом Кириленко сообщил в Facebook



По словам Кириленко, в Донецкой области за сутки погиб по меньшей мере 1 человек и уточнили информацию о смерти еще одного.



"Сегодня в результате обстрелов в Бахмуте погиб 1 человек и 3 получили ранения. Также есть 1 ранен в Отрадном и 1 ранен в Марьинке. Кроме того, в Бахмуте оказана медицинская помощь одному человеку, который получил ранения в Луганской области. Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 1 раненого ребенка в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - сказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.





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